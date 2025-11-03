Я не видел европейского плана завершения войны, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что пока никакого конкретного плана мира со стороны Европы не существует.
- Впрочем он отметил, что сейчас продолжаются дипломатические консультации.
Международное сообщество неоднократно выражало Киеву поддержку и готовность противостоять российской агрессии. Впрочем, пока президент Украины не подтверждает наличие четкого видения Европой мира в Украине.
Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время брифинга 3 ноября, информирует 24 Канал.
Актуально Будет больше ответственности: Зеленский внес изменения в СНБО
Как президент Зеленский комментирует роль Европы в урегулировании войны?
Глава государства отметил, что ему не представили ни одного европейского плана по завершению войны с Россией.
Важно в этом вопросе, видел ли я, как президент Украины, этот план? Нет... Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию,
– подчеркнул Зеленский.
Президент также отметил, что сейчас продолжаются консультации на уровне советников, однако никакого конкретного плана мира "на столе" пока не существует.
Заметьте! По словам Зеленского, даже президент США Дональд Трамп и европейские лидеры не имеют рычагов, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.
Со своей стороны президент отметил, что в случае появления реального мирного плана со стороны Европы, Украина обсудит его с Соединенными Штатами, поскольку, по словам президента, американская сторона имеет собственное видение путей к миру.
Мирные переговоры: последние новости
Усилия президента США Дональда Трампа в урегулировании войны в Украине до сих пор не могут заручиться успехом. После отмененной встречи с российским диктатором Путиным в Будапеште процесс переговоров снова стал на паузу.
Однако недавно он снова заявил, что конфликт в Украине можно остановить в течение нескольких месяцев. По его мнению, Владимир Путин стремится восстановить экономические отношения с Вашингтоном, и именно это может стать основой для мирного урегулирования.
Тем временем Турция выразила готовность принять новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Анкара предлагает провести встречу на уровне делегаций или даже лидеров обоих государств.
Ранее стамбульские переговоры способствовали обмену пленными и частичному восстановлению диалога. Однако Москва пока отказывается от прекращения боевых действий, зато работает над меморандумом, содержащим ряд ультимативных требований.
Эксперт по национальной безопасности Марк Тот убежден, что завершение войны возможно только тогда, когда в самой России произойдут изменения. В частности речь идет о том, что вражеские спецслужбы должны осознать необходимость устранения Владимира Путина от власти.