Я не видел европейского плана завершения войны, – Зеленский

Международное сообщество неоднократно выражало Киеву поддержку и готовность противостоять российской агрессии. Впрочем, пока президент Украины не подтверждает наличие четкого видения Европой мира в Украине.

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время брифинга 3 ноября, информирует 24 Канал.

Актуально Будет больше ответственности: Зеленский внес изменения в СНБО

Как президент Зеленский комментирует роль Европы в урегулировании войны?

Глава государства отметил, что ему не представили ни одного европейского плана по завершению войны с Россией.

Важно в этом вопросе, видел ли я, как президент Украины, этот план? Нет... Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что сейчас продолжаются консультации на уровне советников, однако никакого конкретного плана мира "на столе" пока не существует.

Заметьте! По словам Зеленского, даже президент США Дональд Трамп и европейские лидеры не имеют рычагов, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Со своей стороны президент отметил, что в случае появления реального мирного плана со стороны Европы, Украина обсудит его с Соединенными Штатами, поскольку, по словам президента, американская сторона имеет собственное видение путей к миру.

Мирные переговоры: последние новости