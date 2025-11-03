Я не бачив європейського плану завершення війни, – Зеленський

Міжнародна спільнота неодноразово висловлювала Києву підтримку та готовність протистояти російській агресії. Втім, наразі президент України не підтверджує наявність чіткого бачення Європою миру в Україні.

Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час брифінгу 3 листопада, інформує 24 Канал.

Актуально Буде більше відповідальності: Зеленський вніс зміни в РНБО

Як президент Зеленський коментує роль Європи у врегулюванні війни?

Очільник держави наголосив, що йому не представили жодного європейського плану щодо завершення війни з Росією.

Важливо в цьому питанні, чи бачив я, як президент України, цей план? Ні… Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання,

– підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що наразі тривають консультації на рівні радників, однак жодного конкретного плану миру "на столі" поки що не існує.

Зауважте! За словами Зеленського, навіть президент США Дональд Трамп і європейські лідери не мають важелів, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Зі свого боку президент зауважив, що у разі появи реального мирного плану з боку Європи, Україна обговорить його зі Сполученими Штатами, оскільки, за словами президента, американська сторона має власне бачення шляхів до миру.

Мирні перемовини: останні новини