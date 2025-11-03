Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час брифінгу 3 листопада, інформує 24 Канал.
Як президент Зеленський коментує роль Європи у врегулюванні війни?
Очільник держави наголосив, що йому не представили жодного європейського плану щодо завершення війни з Росією.
Важливо в цьому питанні, чи бачив я, як президент України, цей план? Ні… Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання,
– підкреслив Зеленський.
Президент також зазначив, що наразі тривають консультації на рівні радників, однак жодного конкретного плану миру "на столі" поки що не існує.
Зауважте! За словами Зеленського, навіть президент США Дональд Трамп і європейські лідери не мають важелів, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.
Зі свого боку президент зауважив, що у разі появи реального мирного плану з боку Європи, Україна обговорить його зі Сполученими Штатами, оскільки, за словами президента, американська сторона має власне бачення шляхів до миру.
Мирні перемовини: останні новини
Зусилля президента США Дональда Трампа у врегулюванні війни в Україні досі не можуть заручитися успіхом. Після скасованої зустрічі з російським диктатором Путіним у Будапешті процес переговорів знову став на паузу.
Проте нещодавно він знову заявив, що конфлікт в Україні можна зупинити протягом кількох місяців. На його думку, Володимир Путін прагне відновити економічні відносини з Вашингтоном, і саме це може стати основою для мирного врегулювання.
Тим часом Туреччина висловила готовність прийняти новий раунд переговорів між Україною та Росією. Анкара пропонує провести зустріч на рівні делегацій або навіть лідерів обох держав.
Раніше стамбульські перемовини сприяли обміну полоненими й частковому відновленню діалогу. Проте Москва поки що відмовляється від припинення бойових дій, натомість працює над меморандумом, що містить низку ультимативних вимог.
Експерт із національної безпеки Марк Тот переконаний, що завершення війни можливе лише тоді, коли в самій Росії відбудуться зміни. Зокрема йдеться про те, що ворожі спецслужби мають усвідомити необхідність усунення Володимира Путіна від влади.