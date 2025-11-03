Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив аналітик з нацбезпеки Марк Тот. За його словами, спроб змінити оцінку щодо Путіна та стримати його недостатньо.

За інформацією WSJ, ЦРУ і Держдеп США не можуть визначити, чи готовий Путін до переговорів. Держдепартамент ще на початку 2025 року висловив сумнів щодо готовності російського диктатора сідати за стіл перемовин. Водночас в ЦРУ вважають, що Дональд Трамп може знайти можливість домовитися із Путіним.

Марк Тот зазначив, що однозначно Путін не готовий закінчувати війну, він далекий від рішення про мир. Про це свідчать і атаки на цивільних, і дії російських військових на фронті.

Щодо відносин ЦРУ та інших розвідувальних служб. Тут може виникнути внутрішня суперечка, а може бути прихований посил. Вони можуть хотіти заплутати ситуацію та донести до Путіна, що у США є два крила, які зараз сперечаються, чи серйозно він налаштований на переговори,

– припустив він.

На його думку, ще дуже далеко до того, щоб Путін був готовий вести переговори щодо припинення вогню, він, як і раніше, вважає, що не може вийти з цієї ситуації. Проте лише спроб змінити оцінку і стримати кремлівського диктатора недостатньо.

Ми маємо змінити країну так, щоб, наприклад, ФСБ зрозуміла, що Путін має піти. Це спосіб закінчення війни. Не обов'язково за столом переговорів, не обов'язково найближчим часом на полі бою, хоча сподіваюся, що це закінчиться,

– вважає аналітик з нацбезпеки.

Чому оцінки ЦРУ та Держдепу різні?

Полковник США у відставці Джон Світ пояснив, чому існують такі розбіжності в оцінці намірів Путіна американськими структурами. Річ у тім, що ЦРУ та Держдепартамент працюють з різними джерелами.

Держдеп використовує джерела з перших рук, що ґрунтуються на зустрічах та обговореннях, які вони провели з оточенням Путіна, його радниками та переговорниками. Водночас ЦРУ, ймовірно, використовує джерела, засновані на інформації, отриманій на зустрічах, які могли проходити за лаштунками.

У розвідувальній спільноті не буде консенсусу. Вони використовують різні джерела. Думаю, усі сходяться в одному – Путін під прицілом, у такій ситуації, коли він не довіряє людям. ФСБ закриває навколо нього ворота, і він вразливий. Через цю вразливість він може вжити дій, які ми назвали б нерозумними. Сподіваюся, в адміністрації Путіна знайдуться люди, які це зупинять,

– зауважив Джон Світ.

Тому, за його словами, залишається лише дочекатися оцінки від розвідувальної спільноти, яка виходитиме від управління директора національної розвідки США, а не окремих розвідувальних агентств.

Коли закінчиться війна в Україні?