Після зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. Президент сказав, як скоро може закінчитися війна, передає 24 Канал.

Коли може закінчитися війна в Україні?

Глава держави порівняв війни на Близькому Сході та Україні. Він додав, що не хоче применшувати бойові дії у Газі. Адже в обох випадках гинуть живі люди. Втім, на думку президента, обидва конфлікти неспівставні ані за рівнем втрат, ані за кількістю використаних засобів, ані за масштабом боїв.

Саме тому закінчити війну Росії проти України так швидко не вдасться. Однак Володимир Зеленський вірить, що мир в Україні усе-таки не за горами.

Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України,

– пояснив політик.

Він додав, що президент США, натхненний успіхами у Газі, має настрій кинути усі сили на закінчення війни в Україні.

Зверніть увагу! Брифінг Зеленського відбувся до того, як перемир'я на Близькому Сході було порушено. Бойовики ХАМАС атакували ізраїльські війська у прикордонні. У відповідь Ізраїль вдарив по центру Гази.

