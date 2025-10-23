Трамп може надати Україні необхідну для наступу кількість зброї, внаслідок чого режим Володомира Путіна впаде. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив громадський діяч, президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус.

Чому Трамп змінить стратегію?

Борис Пінкус зазначив, що Трампу потрібно зрозуміти, що не він повинен просити Росію сісти за стіл переговорів. Країна-агресорка повинна благати про це. Усе має дійти до такого рівня.

Це може відбутися тільки в одному випадку – коли ЗСУ почнуть йти в атаку. Для того, щоб це було, Трамп повинен дати усі необхідні види озброєнь Україні. Президент США наближається до цього з великим запізненням,

– сказав він.

Далекоглядної стратегії у Трампа наразі немає. Він зазнає провалів у зовнішній політиці, тому почав розуміти, що неправий. Крім того, зараз він затиснутий у куток республіканцями. У такому випадку він мусить діяти.

Основною ціллю буде кордон України 1991 року. Але для того, щоб досягнути цієї мети, потрібна низка заходів. Американський лідер повинен повністю змінити стратегію щодо війни в Україні.

Менш ніж місяць тому Трамп казав, що для того, аби закінчити війну, потрібно перейти з оборони в наступ. Мовилося про Україну. Тому він сам це розуміє. Якщо надати зброю Україні, вона сама зі всім впорається, з усіма ворогами, проблемами. Тоді путінський режим впаде,

– додав республіканець.

Останні заяви Трампа про війну в Україні