Відповідна інформація про виступ Трампа з'явилася в його розкладі, передає 24 Канал.
Коли очікувати на заяву американського президента?
Згідно з офіційними даними, Дональд Трамп виступить о 22:00 за Києвом.
До того ж за дві години до цього, а саме о 20:00 розпочнеться пресконференція речниці Білого дому Керолайн Левітт.
Опублікований розклад президента США / Скриншот із сайту
До слова, напередодні 22 жовтня Трамп скасував заплановану зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч мала відбутися після їхньої телефонної розмови щодо ситуації в Україні, однак Трамп дійшов висновку, що наразі проведення переговорів є недоцільним.
Попередні важливі заяви очільника Білого дому
Президент США провів спільний брифінг із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі. Під час виступу американський лідер торкнувся тем війни в Україні, санкцій проти Росії та питань, пов'язаних із постачанням озброєння.
Трамп заявив, що українські сили у своїх операціях використовують ракети та інше озброєння, надане європейськими союзниками.
За його словами, Вашингтон не несе відповідальності за ці удари, оскільки США не продають зброю безпосередньо Україні, а передають її до розпорядження НАТО.
Крім того, президент оголосив про введення нових масштабних санкцій проти Росії – перших такого рівня з початку його каденції. Під обмеження потрапили енергетичні гіганти "Роснєфть" і "Лукойл", а також 31 їхня дочірня структура.
Американський президент визнав, що його нещодавні контакти з Путіним не дали конкретних результатів. Водночас він підкреслив, що настав момент для пошуку реальних домовленостей, які можуть покласти край війні.
Вашингтон, за словами Трампа, продовжить відстоювати ідею мирного врегулювання конфлікту, однак досягнення стійкого миру залежить насамперед від готовності Росії діяти чесно та брати участь у переговорах без маніпуляцій.