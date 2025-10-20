У виданні пояснюють, що Росія вимагає контролю над територією, яку вона намагається захопити через бої. Так відбувається й біля Покровська, де прогрес Росії затьмарений разючими втратами. Скоротилися й територіальні здобутки ворога, він захопив лише 250 квадратних кілометрів у вересні.

До того ж, якщо Україна поступиться Донецьком, то це стане визнанням "перемоги" Путіна. Значна частина з 250 000 людей, які проживають у контрольованих Україною регіонах натомість можуть приєднатися до партизанських рухів опору у повоєнному сценарії. Тоді Росія захоче знову почати війну.

Якщо Росія піде цим курсом, їй може бути значно легше захопити українську територію. Відтоді, як Росія вперше почала озброювати сепаратистські ополчення на Донбасі у 2014 році, Україна інвестувала в будівництво 50-кілометрового «поясу фортець» у західному Донецьку. Ця вражаюча споруда складається з величезної мережі окопів та мінних полів і має вирішальне значення для безпеки України,

Росія хотітиме знищити ці споруди й тоді їхні танки неминуче просуватимуться до Ізюма та Куп'янська, або навіть почати новий наступ на Херсон та Запоріжжя.

"Простий план Віткоффа щодо миру в Україні на перший погляд виглядає привабливим, але не є бажаним шляхом уперед. Замість того, щоб розглядати ці наївні пропозиції, Трампу слід викрити блеф Росії та покласти край агресії Путіна", – підсумовують у виданні.

