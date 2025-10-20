У виданні пояснюють, що Росія вимагає контролю над територією, яку вона намагається захопити через бої. Так відбувається й біля Покровська, де прогрес Росії затьмарений разючими втратами. Скоротилися й територіальні здобутки ворога, він захопив лише 250 квадратних кілометрів у вересні.
До того ж, якщо Україна поступиться Донецьком, то це стане визнанням "перемоги" Путіна. Значна частина з 250 000 людей, які проживають у контрольованих Україною регіонах натомість можуть приєднатися до партизанських рухів опору у повоєнному сценарії. Тоді Росія захоче знову почати війну.
Якщо Росія піде цим курсом, їй може бути значно легше захопити українську територію. Відтоді, як Росія вперше почала озброювати сепаратистські ополчення на Донбасі у 2014 році, Україна інвестувала в будівництво 50-кілометрового «поясу фортець» у західному Донецьку. Ця вражаюча споруда складається з величезної мережі окопів та мінних полів і має вирішальне значення для безпеки України,
– пишуть аналітики.
Росія хотітиме знищити ці споруди й тоді їхні танки неминуче просуватимуться до Ізюма та Куп'янська, або навіть почати новий наступ на Херсон та Запоріжжя.
"Простий план Віткоффа щодо миру в Україні на перший погляд виглядає привабливим, але не є бажаним шляхом уперед. Замість того, щоб розглядати ці наївні пропозиції, Трампу слід викрити блеф Росії та покласти край агресії Путіна", – підсумовують у виданні.
Чи може постраждати територіальна цілісність України під час наступних переговорів?
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не готова до умов, які б призводили до її поразки чи поступок, і має захищати свої інтереси. Він попередив: якщо формат буде таким, що тиск буде сконцентрований тільки на Україні, то "ніхто не вийде переможцем".
Український лідер також наголосив, що якщо Україна погодиться на "погане територіальне рішення", то подальші питання будуть вирішуватись без її участі.
Водночас Дональд Трамп заявив, що не обговорював з російською стороною передачу Донбасу. Він закликав Україну і Росію "зупинитися просто зараз" і потім узгоджувати подальші домовленості. За його словами, Росія вже контролює близько 78% території Донбасу.
Про це пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Видання пише, що Росія вже понад 10 років вважає Донбас своєю територією та навіть була готова на компроміси щодо Запорізької та Херсонської областей. Однак обмін територіями, ймовірно, не призведе до миру.
Чому обмін територіями не допоможе закінчити війну?
Головний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф раніше пояснив, що рекомендація щодо передачі Донбасу Росії ґрунтується на переважній більшості російськомовного населення в Донецьку.
Росія теж помітно змінила переговорну позицію, говорячи, що віддасть Україні частину окупованих земель в обмін на Донецьк. Однак така політична трансформація не свідчить про вирішення конфлікту.