В издании объясняют, что Россия требует контроля над территорией, которую она пытается захватить через бои. Так происходит и у Покровска, где прогресс России омрачен поразительными потерями. Сократились и территориальные достижения врага, он захватил лишь 250 квадратных километров в сентябре.
К тому же, если Украина уступит Донецк, то это станет признанием "победы" Путина. Значительная часть из 250 000 человек, проживающих в контролируемых Украиной регионах взамен могут присоединиться к партизанским движениям сопротивления в послевоенном сценарии. Тогда Россия захочет снова начать войну.
Если Россия пойдет этим курсом, ей может быть значительно легче захватить украинскую территорию. С тех пор, как Россия впервые начала вооружать сепаратистские ополчения на Донбассе в 2014 году, Украина инвестировала в строительство 50-километрового "пояса крепостей" в западном Донецке. Это впечатляющее сооружение состоит из огромной сети окопов и минных полей и имеет решающее значение для безопасности Украины,
– пишут аналитики.
Россия будет хотеть уничтожить эти сооружения и тогда их танки неизбежно будут продвигаться в Изюм и Купянск, или даже начать новое наступление на Херсон и Запорожье.
"Простой план Виткоффа по миру в Украине на первый взгляд выглядит привлекательным, но не является желаемым путем вперед. Вместо того, чтобы рассматривать эти наивные предложения, Трампу следует разоблачить блеф России и положить конец агрессии Путина", – заключают в издании.
Может ли пострадать территориальная целостность Украины во время следующих переговоров?
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не готова к условиям, которые бы приводили к ее поражению или уступкам, и должна защищать свои интересы. Он предупредил: если формат будет таким, что давление будет сконцентрировано только на Украине, то "никто не выйдет победителем".
Украинский лидер также отметил, что если Украина согласится на "плохое территориальное решение", то дальнейшие вопросы будут решаться без ее участия.
В то же время Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с российской стороной передачу Донбасса. Он призвал Украину и Россию "остановиться прямо сейчас" и затем согласовывать дальнейшие договоренности. По его словам, Россия уже контролирует около 78% территории Донбасса.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Издание пишет, что Россия уже более 10 лет считает Донбасс своей территорией и даже была готова на компромиссы по Запорожской и Херсонской областей. Однако обмен территориями, вероятно, не приведет к миру.
Смотрите также "Мы разделяем позитив": Зеленский объяснил, что Трамп хочет получить от встречи в Будапеште
Почему обмен территориями не поможет закончить войну?
Главный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее объяснил, что рекомендация о передаче Донбасса России основывается на подавляющем большинстве русскоязычного населения в Донецке.
Россия тоже заметно изменила переговорную позицию, говоря, что отдаст Украине часть оккупированных земель в обмен на Донецк. Однако такая политическая трансформация не свидетельствует о решении конфликта.