Соответствующая информация о выступлении Трампа появилась в его расписании, передает 24 Канал.
Когда ожидать заявление американского президента?
Согласно официальным данным, Дональд Трамп выступит в 22:00 по Киеву.
К тому же за два часа до этого, а именно в 20:00 начнется пресс-конференция пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
К слову, накануне 22 октября Трамп отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча должна была состояться после их телефонного разговора по ситуации в Украине, однако Трамп пришел к выводу, что сейчас проведение переговоров нецелесообразно.
Предыдущие важные заявления главы Белого дома
Президент США провел совместный брифинг с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. Во время выступления американский лидер коснулся тем войны в Украине, санкций против России и вопросов, связанных с поставками вооружения.
Трамп заявил, что украинские силы в своих операциях используют ракеты и другое вооружение, предоставленное европейскими союзниками.
По его словам, Вашингтон не несет ответственности за эти удары, поскольку США не продают оружие непосредственно Украине, а передают его в распоряжение НАТО.
Кроме того, президент объявил о введении новых масштабных санкций против России – первых такого уровня с начала его каденции. Под ограничения попали энергетические гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также 31 их дочерняя структура.
Американский президент признал, что его недавние контакты с Путиным не дали конкретных результатов. В то же время он подчеркнул, что настал момент для поиска реальных договоренностей, которые могут положить конец войне.
Вашингтон, по словам Трампа, продолжит отстаивать идею мирного урегулирования отстаивать идею мирного урегулирования конфликта, однако достижение устойчивого мира зависит прежде всего от готовности России действовать честно и участвовать в переговорах без манипуляций.