Соответствующая информация о выступлении Трампа появилась в его расписании, передает 24 Канал.

Когда ожидать заявление американского президента?

Согласно официальным данным, Дональд Трамп выступит в 22:00 по Киеву.

К тому же за два часа до этого, а именно в 20:00 начнется пресс-конференция пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.



Опубликовано расписание президента США / Скриншот с сайта

К слову, накануне 22 октября Трамп отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча должна была состояться после их телефонного разговора по ситуации в Украине, однако Трамп пришел к выводу, что сейчас проведение переговоров нецелесообразно.

