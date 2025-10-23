Соответствующая информация о выступлении Трампа появилась в его расписании, передает 24 Канал.

Когда ожидать заявление американского президента?

Согласно официальным данным, Дональд Трамп выступит в 22:00 по Киеву.

К тому же за два часа до этого, а именно в 20:00 начнется пресс-конференция пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Расклад Трампа
Опубликовано расписание президента США / Скриншот с сайта

К слову, накануне 22 октября Трамп отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча должна была состояться после их телефонного разговора по ситуации в Украине, однако Трамп пришел к выводу, что сейчас проведение переговоров нецелесообразно.

Предыдущие важные заявления главы Белого дома

  • Президент США провел совместный брифинг с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. Во время выступления американский лидер коснулся тем войны в Украине, санкций против России и вопросов, связанных с поставками вооружения.

  • Трамп заявил, что украинские силы в своих операциях используют ракеты и другое вооружение, предоставленное европейскими союзниками.

  • По его словам, Вашингтон не несет ответственности за эти удары, поскольку США не продают оружие непосредственно Украине, а передают его в распоряжение НАТО.

  • Кроме того, президент объявил о введении новых масштабных санкций против России – первых такого уровня с начала его каденции. Под ограничения попали энергетические гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также 31 их дочерняя структура.

  • Американский президент признал, что его недавние контакты с Путиным не дали конкретных результатов. В то же время он подчеркнул, что настал момент для поиска реальных договоренностей, которые могут положить конец войне.

  • Вашингтон, по словам Трампа, продолжит отстаивать идею мирного урегулирования отстаивать идею мирного урегулирования конфликта, однако достижение устойчивого мира зависит прежде всего от готовности России действовать честно и участвовать в переговорах без манипуляций.