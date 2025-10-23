Трамп может предоставить Украине необходимое для наступления количество оружия, вследствие чего режим Володомира Путина рухнет. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил общественный деятель, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус.
Читайте также В Белом доме анонсировали "важное заявление" Трампа
Почему Трамп изменит стратегию?
Борис Пинкус отметил, что Трампу нужно понять, что не он должен просить Россию сесть за стол переговоров. Страна-агрессор должна умолять об этом. Все должно дойти до такого уровня.
Это может произойти только в одном случае – когда ВСУ начнут идти в атаку. Для того, чтобы это было, Трамп должен дать все необходимые виды вооружений Украине. Президент США приближается к этому с большим опозданием,
– сказал он.
Дальновидной стратегии у Трампа пока нет. Он терпит провалы во внешней политике, поэтому начал понимать, что неправ. Кроме того, сейчас он зажат в угол республиканцами. В таком случае он должен действовать.
Основной целью будет граница Украины 1991 года. Но для того, чтобы достичь этой цели, нужен ряд мер. Американский лидер должен полностью изменить стратегию относительно войны в Украине.
Менее чем месяц назад Трамп говорил, что для того, чтобы закончить войну, нужно перейти из обороны в наступление. Говорилось об Украине. Поэтому он сам это понимает. Если предоставить оружие Украине, она сама со всем справится, со всеми врагами, проблемами. Тогда путинский режим падет,
– добавил республиканец.
Последние заявления Трампа о войне в Украине
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным. Он признал, что их "хорошие разговоры" ни к чему не приводят. Несмотря на это он заявил, что все еще верит в якобы стремление российского диктатора прекратить войну против Украины.
Американский лидер заявил, что знает об амбициях так называемого главы Кремля по оккупации всей Украины. Однако, по мнению Трампа, сейчас он может пойти на уступки. По его словам, он "всегда чувствовал, что Путин хочет всю Украину".
Кроме того, США вводят дополнительные санкции против России, потому что она не движется к мирному процессу. Там усиливают давление на энергетический сектор Кремля. В частности, впервые за президентства Трампа США объявили санкции против российских "Роснефти" и "Лукойла".