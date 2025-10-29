По Чернигову снова ударили "Шахедом": в городе прогремел взрыв
Утром 29 октября российская армия ударила дроном по Чернигову. Жители слышали громкий взрыв во время атаки.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
Что известно о взрыве в Чернигове?
В 07:49 Воздушные Силы ВСУ предупредили, что на Чернигов движется вражеский беспилотник. Уже в 08:11 в городе прогремел взрыв. В это время продолжалась воздушная тревога.
Начальник МВА Брижинский подтвердил, что по Чернигову россияне применили дрон типа "Шахед".
Позже он добавил, что под атаку попал объект критической инфраструктуры в центре города. Пострадавших в результате этого нет. Больше подробностей городские власти пока не предоставляют.
К слову, воздушная тревога в Черниговской области раздается уже более четырех часов. Рекомендуем не пренебрегать безопасностью и в случае повторной угрозы находиться в укрытиях.