Влучання у критичний об'єкт: по Чернігову знову вгатили "Шахедом"
- 29 жовтня російська армія вдарила дроном типу "Шахед" по Чернігову, вразивши об'єкт критичної інфраструктури.
- Повітряна тривога в Чернігівській області тривала понад чотири години.
Зранку 29 жовтня російська армія вдарила дроном по Чернігову. Жителі чули гучний вибух під час атаки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
Що відомо про вибух у Чернігові?
О 07:49 Повітряні Сили ЗСУ попередили, що на Чернігів рухається ворожий безпілотник. Вже о 08:11 в місті пролунав вибух. У цей час тривала повітряна тривога.
Начальник МВА Брижинський підтвердив, що по Чернігову росіяни застосували дрон типу "Шахед".
Пізніше він додав, що під атаку потрапив об'єкт критичної інфраструктури в центрі міста. Постраждалих внаслідок цього немає. Більше подробиць міська влада поки що не надає.
До слова, повітряна тривога в Чернігівській області лунала більше, ніж чотири години. Рекомендуємо не нехтувати безпекою та в разі повторної загрози перебувати в укриттях.
Де були ворожі атаки за останню добу?
Російська армія вночі завдала ударів по Подільську в Одеській області. Унаслідок атаки там зникло світло в майже 27 000 будинків – ворог обстріляв енергооб'єкт ДТЕК.
Увечері 28 жовтня Росія атакувала ударними дронами Чугуїв на Харківщині. Ушкоджень зазнало цивільне підприємство, там сталася пожежа. Також минулої ночі вибухи лунали в Ізюмі.
Зранку того ж дня ворог вдарив КАБом по Дніпру. Про наслідки атаки місцева влада не повідомляла.