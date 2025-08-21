21 августа, 02:53
По всей стране –воздушная тревога: взлетели МиГ-31 и вероятно запустили "Кинжалы"
Основные тезисы
- В ночь на 21 августа враг атакует Украину различными типами ракет. По территории Украины летят "Калибры", "Кинжалы" и баллистики.
- Около 3 ночи воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К.
В ночь на 21 августа около 3 ночи по всей Украине прозвучали сирены. Мониторы сообщили о взлете МиГ-31.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Украины.
Что известно о движении "Кинжалов"?
По сообщению Воздушных сил, были зафиксированы сразу две скоростные цели. Сначала они двигались в направлении Житомирской области. Впоследствии – в направлении Ровно. Взрывы слышали в Ровенской области.
Еще через несколько минут защитники неба зафиксировали новые ракеты на Сумщине. Вероятно, это – баллистика.
Отметим, что еще вчера была информация об активности частот стратегической авиации. Также в море был выведен ракетоноситель. Около 3 ночи появилась информация о пуске "Калибров" с моря.