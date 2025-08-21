21 серпня, 02:53
По всій країні – повітряна тривога: злетіли МіГ-31 та ймовірно запустили "Кинджали"
У ніч проти 21 серпня близько 3 ночі по всій Україні пролунали сирени. Монітори повідомили про зліт МіГ-31.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Повітряні сили України.
Дивіться також У Києві та на Київщині лунали вибухи
Що відомо про рух "Кинджалів"?
За повідомленням Повітряних сил, були зафіксовані одразу швидкісні цілі. Спочатку вони рухались у напрямку Житомирщини. Згодом – у напрямку Рівного. Вибухи чули у Рівненській області.
Ще через кілька хвилин оборонці неба зафіксували нові ракети на Сумщині. Ймовірно, це – балістика.
Зазначимо, що ще звечора була інформація про активність частот стратегічної авіації. Також у море був виведений ракетоносій. Близько 3 ночі з'явилась інформація про пуск "Калібрів" з моря.