Европа четвертый год сталкивается с войной России против Украины, однако ее реакция до сих пор остается осторожной. Это вызывает сомнения относительно готовности Запада оперативно принимать решения в сфере безопасности.

В эфире 24 Канала политолог Валерий Дымов заметил, что на пути решительным шагам становятся внутренние политические противоречия. Он отметил, что без единства ЕС и скоординированных действий не удастся гарантировать безопасность ни Украине, ни самим европейцам.

Почему страны ЕС не отправят войска в Украину?

Проблема Запада заключается не только в медленных темпах перевооружения, но и в политических раскладах внутри отдельных государств. Европейские правительства часто становятся заложниками внутренних партийных игр и настроений электората, что делает невозможным быстрое принятие решений. Во Франции любые гарантии от Эммануэля Макрона остаются лишь на словах, ведь для их реализации требуется одобрение парламента.

Гарантии Макрона должны быть ратифицированы парламентом. Я даю 100%, что они не будут приняты, потому что ультраправые и ультралевые сразу выступят против отправки войск в Украину,

– отметил Валерий Дымов.

Похожая ситуация и в Германии. Политолог объяснил, что даже попытка отправить военный контингент могла бы спровоцировать правительственный кризис, ведь социал-демократы в коалиции не готовы поддержать такие шаги. В результате любая инициатива рискует разбиться о внутренние противоречия, что лишь усиливает впечатление растерянности Европы перед вызовами.

Сопротивление обществ и проблемы готовности

Европейские правительства сталкиваются не только с политическими преградами, но и с сопротивлением собственных граждан. Во многих странах, где война воспринимается как далекая, общество не поддерживает идею отправки войск в Украину.

Любая страна, которая пришлет войска в Украину, сразу прекратит это под давлением российских ракет. Без прикрытия американцев с воздуха это невозможно. А люди живут фестивалями, футбольными чемпионатами, они не хотят воевать,

– объяснил политолог.

По его словам, дополнительной проблемой является отсутствие надлежащей инфраструктуры. Европейские дороги и мосты не рассчитаны на массовую переброску тяжелой техники, а отсутствие координации между государствами делает оборонные планы еще более уязвимыми.

Исторические ограничения и реалии

Европа десятилетиями оставалась зависимой от двух факторов – американской безопасности и дешевых энергоресурсов из России. Это формировало политическую инертность, которая сказывается и сегодня.

Они находились в свете двух фар: одна – это безопасность от США, другая – дешевые энергоресурсы из России,

– пояснил Валерий Дымов.

Он напомнил, что только в последние годы произошли сдвиги: немецкий парламент согласовал инвестировать миллиарды в оборонный сектор, несмотря на бюджетные ограничения. Однако эти темпы остаются медленными, а внутренние противоречия и в дальнейшем сдерживают прогресс.

Зависимость от США и влияние популистов

Несмотря на инвестиции в оборону, Европа остается уязвимой без поддержки Вашингтона. Именно США обеспечивают прикрытие с воздуха и определяют санкционную политику против России.

Без американского прикрытия с воздуха европейские войска станут уязвимыми для российских атак,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что ключевые решения ЕС часто блокирует влияние отдельных политиков. Орбан в Венгрии или Фицо в Словакии используют тему войны для внутренних спекуляций, что затрудняет выработку общей позиции в Европе.

Медленное, но необходимое движение

Европа все еще отстает в темпах перевооружения и часто разделена внутренними политическими спорами. В то же время последние решения по инвестициям в оборону и пересмотру стратегических подходов свидетельствуют, что процесс изменений продолжается.

Большой корабль долго разворачивается, но он движется в правильном направлении,

– подытожил Дымов.

По его мнению, именно скорость принятия решений и готовность преодолеть влияние популистов будут определять, сможет ли Европа превратиться в действительно самодостаточный центр безопасности и стать равноправным партнером США в противостоянии России.

