Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что вместо переговоров о завершении войны происходит прямо противоположное – "мертвый сезон" в этом вопросе.

Что укрепило уверенность Путина?

"Владимир Путин после Аляски и после того, как посетил Китай, где на параде стоял рядом с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном, обнаглел. Он чувствует безнаказанность и не желает договариваться ни о каком мире. Путин откровенно говорит, что хочет или продолжения войны, или капитуляцию Украины", – подчеркнул политолог.

Поэтому в ближайшее время ни о каких мирных переговорах не будет идти речи. Не стоит ожидать в этом смысле, по его мнению, каких-то конкретных действий и результатов.

Будет происходить определенная имитация активности. Россияне должны показать Трампу, что они не против переговоров и будут договариваться. Возможно, будет новый раунд переговоров в Стамбуле. Также вероятны новые инициативы со стороны США,

– предположил он.

Также Путин может предложить, например, договоренности по Запорожской АЭС, о чем он говорил в Китае. Однако никакого реального продвижения к завершению войны, по его словам, не будет.

Ситуация наоборот ухудшилась. Путин почувствовал слабость Трампа и одновременно поддержку Китая. При этом Пекин не будет напрямую поддерживать Москву в войне, это не в его интересах. Однако, когда на параде рядом с Си Цзиньпином были Путин и Ким Чен Ын, это, по мнению политолога, была демонстрация прежде всего США неформального военного союза трех ядерных держав.

Это угроза не для Украины – речь идет скорее о Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. И США должны на это обратить внимание, ведь то, что произошло в начале сентября, это – демонстрация силы со стороны Китая. А со стороны Трампа – только переименование Министерства обороны США в Министерство войны,

– объяснил Владимир Фесенко.

Воевать Трамп, судя по его постам в собственной соцсети, собирается даже не с Венесуэлой. Там, по словам президента США, может быть точечное применение военной силы. А как раз с собственными гражданами в Чикаго.

Поэтому, как заметил политолог, прогресса в мирных переговорах нет, а есть ощутимо ослабленные позиции США и Трамп – в ступоре, который не знает, что делать с мирным процессом в Украине.

Что происходит с мирными переговорами?