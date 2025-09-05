Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал в эфире 24 Канала, что Трамп уже очертил, чем именно может помогать Америка. А также сказал, что для него неприемлемо.

Какая роль США в гарантиях?

"Американский глава четко заявил, что на территории Украины не будет войск США. Скорее всего, плацдармом американского присутствия будет Румыния и, возможно, Болгария", – добавил Дмитрий Жмайло.

Что взамен готовы предоставить США? Прежде всего говорится о разведывательных данных, связи. Вероятно, помощь в координации. Мы знаем, что на территории Румынии есть много логистических, ремонтных хабов. Там действует крупнейшая миссия по подготовке украинских пилотов для самолетов F-16.

Соединенные Штаты – это самостоятельный игрок, поэтому они будут вести себя в соответствии с ситуацией и избегать столкновений с российскими войсками. Поэтому их присутствие будет важным для логистики миротворческой миссии, прикрытия основных узлов,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Но в том формате, который сейчас обсуждают, американская роль является второстепенной. Она похожа на роль наблюдателя, координатора, посредника в переговорах. Уже давно стало понятно, что США не хотят платить за поддержку Украины, но и не готовы полностью выйти из мирного процесса.

Что говорят в США о гарантиях для Украины?