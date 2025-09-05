Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів в ефірі 24 Каналу, що Трамп уже окреслив, чим саме може допомагати Америка. А також сказав, що для нього неприйнятно.

Яка роль США у гарантіях?

"Американський очільник чітко заявив, що на території України не буде військ США. Скоріш за все, плацдармом американської присутності буде Румунія і, можливо, Болгарія", – додав Дмитро Жмайло.

Що натомість готові надати США? Насамперед мовиться про розвідувальні дані, зв'язок. Ймовірно, допомога у координації. Ми знаємо, що на території Румунії є багато логістичних, ремонтних хабів. Там діє найбільша місія з підготовки українських пілотів для літаків F-16.

Сполучені Штати – це самостійний гравець, тому вони поводитимуться відповідно до ситуація та уникатимуть зіткнень з російськими військами. Тож їхня присутність буде важливою для логістики миротворчої місії, прикриття основних вузлів,

– підкреслив Дмитро Жмайло.

Але у тому форматі, який зараз обговорюють, американська роль є другорядною. Вона схожа на роль наглядача, координатора, посередника у переговорів. Уже давно стало зрозуміло, що США не хочуть платити за підтримку України, але й не готові повністю вийти з мирного процесу.

Що кажуть у США про гарантії для України?