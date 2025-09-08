Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що замість переговорів про завершення війни відбувається протилежне – "мертвий сезон" у цьому питанні.

Що зміцнило впевненість Путіна?

"Володимир Путін після Аляски і після того, як відвідав Китай, де на параді стояв поруч з Сі Цзіньпіном та Кім Чен Ином, знахабнів. Він відчуває безкарність і не бажає домовлятися ні про жодний мир. Путін відверто говорить, що хоче або продовження війни, або капітуляцію України", – наголосив політолог.

Тому найближчим часом про жодні мирні переговори не буде йтися. Не варто очікувати у цьому сенсі, на його думку, якихось конкретних дій та результатів.

Відбуватиметься певна імітація активності. Росіяни мають показати Трампу, що вони не проти переговорів і будуть домовлятись. Можливо, буде новий раунд переговорів в Стамбулі. Також імовірні нові ініціативи з боку США,

– припустив він.

Також Путін може запропонувати, наприклад, домовленості щодо Запорізької АЕС, про що він говорив в Китаї. Однак жодного реального просування до завершення війни, за його словами, не буде.

Ситуація навпаки погіршилась. Путін відчув слабкість Трампа і водночас підтримку Китаю. При цьому Пекін не буде напряму підтримувати Москву у війні, це не в його інтересах. Проте, коли на параді поруч з Сі Цзіньпіном були Путін та Кім Чен Ин, це, на думку політолога, була демонстрація насамперед США неформального військового союзу трьох ядерних держав.

Це загроза не для України – йдеться скоріше про Східну Азію і Тихоокеанський регіон. І США мають на це звернути увагу, адже те, що відбулося на початку вересня, це – демонстрація сили з боку Китаю. А з боку Трампа – лише перейменування Міністерства оборони США у Міністерство війни,

– пояснив Володимир Фесенко.

Воювати Трамп збирається, судячи з його постів у власній соцмережі, навіть не з Венесуелою. Там, за словами президента США, може бути точкове застосування воєнної сили. А якраз з власними громадянами у Чикаго.

Тому, як зауважив політолог, прогресу в мирних переговорах немає, а є відчутно послаблені позиції США і Трамп – у ступорі, який не знає, що робити з мирним процесом в Україні.

Що відбувається з мирними переговорами?