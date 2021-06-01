Юрист объяснил решение Литвы лишить Шария статуса "политического беженца"

Недавно Литва объявила Анатолия Шария персоной нон грата и лишила его статуса "политического беженца". Российский юрист Марк Фейгин считает, что на такое решение мог повлиять тот факт, что пропагандист еще с 2017 года не проживает в Литве.

Адвокат отметил, что он вместе с литовскими коллегами за последние полгода неоднократно обращался в Департамент миграционной службы Литвы по поводу "этого персонажа".

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Суть обращений заключалась в том, что человек должен проживать в стране, которая дала ей политическое убежище. В то же время по данным российского юриста, Шарий не проживал ни по одному из предоставленных им литовских адресов.

Соответствующие документы мы отправили в Департамент. И там начали расследование, в ходе которого выяснилось, что после 2017 года Шарий в Литве не проживал, что уже является нарушением соответствующей конвенции,

– рассказал Марк Фейгин.

Он также не исключает, что у Литвы могут быть и другие вопросы к Анатолию Шария. В частности адвокат ранее выиграл у него суд о клевете, но пропагандист выполнил его не полностью.

Поэтому в итоге литовская служба судебных приставов подала на него в суд, чтобы он компенсировал по 300 евро за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Коротко про Анатолия Шария: