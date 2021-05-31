Адвокаты пророссийского блогера уже сделали запрос, чтобы изучить основания этого решения. По данным украинских СМИ, литовская сторона предоставила им все соответствующие материалы.

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Интересы Шария представляет одна из самых дорогих литовских адвокатских компаний, это свидетельствует, что пропагандист имеет деньги на свою деятельность.

Детали от литовских юристов

  • Юристы из Литвы утверждают, что успешное обжалование решения – маловероятно. Очевидно Шарию придется смириться с поражением.
  • Материалы дела достаточно основательные. Кроме того, объявление Шария персоной нон грата имеет политическую поддержку.

Реакция Шария

  • Скандальный блогер заявил, что якобы впервые слышит о таком решении Литвы.
  • В то же время Шарий подчеркнул, что Литва – мощный геополитический игрок.

Обратите внимание! Анатолий Шарий – пророссийский блогер, который "прославился" своими сепаратистскими и украинофобскими взглядами. С февраля 2021 года находится в розыске.

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Главное о подозрении Шарию / инфографика 24 канала