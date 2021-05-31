Адвокаты пророссийского блогера уже сделали запрос, чтобы изучить основания этого решения. По данным украинских СМИ, литовская сторона предоставила им все соответствующие материалы.

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Интересы Шария представляет одна из самых дорогих литовских адвокатских компаний, это свидетельствует, что пропагандист имеет деньги на свою деятельность.

Детали от литовских юристов

Юристы из Литвы утверждают, что успешное обжалование решения – маловероятно. Очевидно Шарию придется смириться с поражением.

Материалы дела достаточно основательные. Кроме того, объявление Шария персоной нон грата имеет политическую поддержку.

Реакция Шария

Скандальный блогер заявил, что якобы впервые слышит о таком решении Литвы.

В то же время Шарий подчеркнул, что Литва – мощный геополитический игрок.

Обратите внимание! Анатолий Шарий – пророссийский блогер, который "прославился" своими сепаратистскими и украинофобскими взглядами. С февраля 2021 года находится в розыске.



Главное о подозрении Шарию / инфографика 24 канала