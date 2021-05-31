Адвокати проросійського блогера вже зробили запит, щоб вивчити підстави цього рішення. За даними українських ЗМІ, литовська сторона надала їм усі відповідні матеріали.
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Інтереси Шарія представляє одна з найдорожчих литовських адвокатських компаній, це свідчить, що пропагандист має гроші на свою діяльність.
Деталі від литовських юристів
- Юристи з Литви стверджують, що успішне оскарження рішення – малоймовірне. Вочевидь Шарію доведеться змиритися з поразкою.
- Матеріали справи – достатньо ґрунтовні. Окрім того, оголошення Шарія персоною нон ґрата має політичну підтримку.
Реакція Шарія
- Скандальний блогер заявив, що начебто вперше чує про таке рішення Литви.
- Водночас Шарій наголосив, що Литва – потужний геополітичний гравець.