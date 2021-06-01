Как уточняет журналист, информация о зарегистрированном в Москве банковском счете, получена из источников "Цензор.НЕТ". Юрий Бутусов является главным редактором этого издания.

Стоит знать Литва объявила Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, – СМИ

Российский счет Анатолия Шария

Юрий Бутусов опубликовал номер счета пророссийского пропагандиста, зарегистрированного в банке Raiffeisen Bank RF в Москве.

На него двое граждан России осуществили два перевода, общая сумма которых составляет 670 тысяч евро. Эти переводы датируются:

21 мая 2019 года;

19 апреля 2020 года.

Чем полезна эта информация

С этого счета Шарий оплачивает свои покупки недвижимости в Испании. Это только часть переводов, которые регулярно получает Шарий из России,

– уверяет журналист.

Он выразил надежду, что украинские правоохранители используют эту информацию для расследования подрывной деятельности пропагандиста, направленной против нашего государства.

Бутусов также отмечает, что свои "заработки" Шарий получает за своих "сторонников", которые прибегают к проплаченным провокациям, а также за дискредитацию украинской армии.

"Фейки стали для Шария выгодным бизнесом, а на кровавые деньги он покупает недвижимость в Евросоюзе", – подчеркнул журналист.

Резюмируя, он выразил надежду, что Испания, где пропагандист владеет недвижимостью, последует примеру Литвы, которая признала того персоной нон грата.

Коротко про Анатолия Шария: