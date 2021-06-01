Як уточнює журналіст, інформація про зареєстрований у Москві банківський рахунок, отримана з джерел "Цензор.НЕТ". Юрій Бутусов є головним редактором цього видання.

Варто знати Литва оголосила Шарія персоною нон ґрата та анулювала всі його документи

Російський рахунок Анатолія Шарія

Юрій Бутусов опублікував номер рахунку проросійського пропагандиста, зареєстрованого в банку Raiffeisen Bank RF у Москві.

На нього двоє громадян Росії здійснили два перекази, загальна сума яких становить 670 тисяч євро. Ці перекази датуються:

21 травня 2019 року;

19 квітня 2020 року.

Чим корисна ця інформація

З цього рахунку Шарій оплачує свої покупки нерухомості в Іспанії. Це тільки частина переводів, які регулярно отримує Шарій з Росії,

– запевняє журналіст.

Він висловив сподівання, що українські правоохоронці використають цю інформацію для розслідування підривної діяльності пропагандиста, спрямованої проти нашої держави.

Бутусов також наголошує, що свої "заробітки" Шарій отримує за своїх "прихильників", які вдаються до проплачених провокацій, а також за дискредитацію українського війська.

"Фейки стали для Шарія найвигіднішим бізнесом, а на криваві гроші він купує нерухомість в Євросоюзі", – підкреслив журналіст.

Резюмуючи, він висловив сподівання, що Іспанія, де пропагандист володіє нерухомістю, послідує за прикладом Литви, яка визнала того персоною нон ґрата.

Коротко про Анатолія Шарія: