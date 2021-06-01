Юрист пояснив рішення Литви позбавити Шарія статусу "політичного біженця"

Нещодавно Литва оголосила Анатолія Шарія персоною нон ґрата й позбавила його статусу "політичного біженця". Російський юрист Марк Фейгін вважає, що на таке рішення міг вплинути той факт, що пропагандист ще з 2017 року не проживає в Литві.

Адвокат зауважив, що він разом з литовськими колегами за останні пів року неодноразово звертався до Департаменту міграційної служби Литви щодо "цього персонажа".

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Суть звернень полягала в тому, що людина повинна проживати в країні, яка надала їй політичний притулок. Водночас за даними російського юриста, Шарій не проживав за жодною з наданих ним литовською адресою.

Відповідні документи ми відправили до Департаменту. І там почали розслідування, в ході якого з'ясувалося, що після 2017 року Шарій у Литві не проживав, що вже є порушенням відповідної конвенції,

– розповів Марк Фейгін.

Він також не виключає, що в Литви можуть бути й інші питання до Анатолія Шарія. Зокрема адвокат раніше виграв у нього суд щодо наклепу, але пропагандист виконав його не повністю.

Тож у підсумку литовська служба судових приставів подала на нього в суд, щоб він компенсував по 300 євро за кожен день протермінування виконання рішення суду.

Коротко про Анатолія Шарія: