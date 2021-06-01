Адвокат отметил, что он вместе с литовскими коллегами за последние полгода неоднократно обращался в Департамент миграционной службы Литвы по поводу "этого персонажа".
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Суть обращений заключалась в том, что человек должен проживать в стране, которая дала ей политическое убежище. В то же время по данным российского юриста, Шарий не проживал ни по одному из предоставленных им литовских адресов.
Соответствующие документы мы отправили в Департамент. И там начали расследование, в ходе которого выяснилось, что после 2017 года Шарий в Литве не проживал, что уже является нарушением соответствующей конвенции,
– рассказал Марк Фейгин.
Он также не исключает, что у Литвы могут быть и другие вопросы к Анатолию Шария. В частности адвокат ранее выиграл у него суд о клевете, но пропагандист выполнил его не полностью.
Поэтому в итоге литовская служба судебных приставов подала на него в суд, чтобы он компенсировал по 300 евро за каждый день просрочки исполнения решения суда.
Коротко про Анатолия Шария:
- Это пророссийский пропагандист из Украины. В 2012 году он бежал из Украины из-за преследования Виктором Януковичем и с этого времени не возвращался.
- Тогда Шарий получил политическое убежище в Литве и несколько лет проживал в этом государстве.
- 31 мая 2021 стало известно, что Литва лишила его политического убежища и объявила персоной нон грата.
- Вероятно, Анатолий Шарий последние 4 года живет в Испании. Журналисты ранее показали его виллу в этом государстве стоимостью ориентировочно в 1 миллион евро.