Готовит удар "Орешником" или провоцирует: зачем Россия отправила дроны на системы ПРО в Германии

В Германии зафиксировали неизвестные дроны над авиабазой, где могла быть расположена система ПРО Arrow-3. При этом там не удалось уничтожить вражеские беспилотники. Все это произошло еще и на фоне удара "Орешником" по Львовской области.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что удар "Орешником" по Украине – это сигнал в том числе и для Европы. Но вряд ли сейчас Россия рискнет ударить туда этой ракетой.

Как Европа должна была бы отреагировать на провокации России?

По словам Маломужа, если бы Европа начала жестче реагировать, то Россия прекратила бы свои провокации. Те же беспилотники, которые пытались выведать расположение системы Arrow-3 нужно было немедленно уничтожить.

А в ответ на удар "Орешником" по Украине Европа должна была бы развернуть свои боевые ракеты и продемонстрировать, что они тоже могут нанести удар по России.

Нужно показать силу НАТО. Тогда никакие "Орешники" летать не будут. Поэтому только более решительная сила может предотвратить вот такие угрозы,

– подчеркнул Маломуж.

Дроны над Германией: коротко