Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что удар "Орешником" по Украине – это сигнал в том числе и для Европы. Но вряд ли сейчас Россия рискнет ударить туда этой ракетой.
Как Европа должна была бы отреагировать на провокации России?
По словам Маломужа, если бы Европа начала жестче реагировать, то Россия прекратила бы свои провокации. Те же беспилотники, которые пытались выведать расположение системы Arrow-3 нужно было немедленно уничтожить.
А в ответ на удар "Орешником" по Украине Европа должна была бы развернуть свои боевые ракеты и продемонстрировать, что они тоже могут нанести удар по России.
Нужно показать силу НАТО. Тогда никакие "Орешники" летать не будут. Поэтому только более решительная сила может предотвратить вот такие угрозы,
– подчеркнул Маломуж.
Дроны над Германией: коротко
- 1 декабря в Германии обнаружили три неизвестных беспилотника. Там предполагают, что они хотели обнаружить расположение дорогостоящей системы ПРО Arrow-3, которая может сбивать межконтинентальные баллистические ракеты.
- Группа быстрого реагирования запустила собственный боевой беспилотник и даже идентифицировала один из дронов. Но им не удалось его уничтожить.
- Еще в ноябре 2025 года СМИ сообщали, что в Германии произошло более 1000 случаев с неизвестными беспилотниками. Речь идет как о небольших дронах, так и о группах больших беспилотников.