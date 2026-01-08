Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DW.

Что известно о дронах над авиабазой в Германии?

Как сообщили немецкие военные, они заметили три неизвестных беспилотника над авиабазой Аннабург в федеральной земле Саксония-Анхальт. Инцидент произошел еще 1 декабря 2025 года, однако стало известно о нем только сейчас.

По данным Бундесвера, дроны заметили на высоте около 100 метров над военным объектом. Предполагают, что это могли быть разведывательные дроны. Они якобы пытались определить местоположение системы противоракетной обороны ЗРК Arrow-3.

Отмечается, что группа быстрого реагирования запустила собственный боевой беспилотник и смогла идентифицировать один из БпЛА. Однако уничтожить его не удалось.

Эта американо-израильская система, способна перехватывать ракеты на большой высоте, поступила на вооружение немецкой армии,

– говорится в материале.

После инцидента немецкие правоохранители открыли уголовное производство. Продолжается расследование.

Последние случаи с дронами в Европе