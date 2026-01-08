Про це пише 24 Канал з посиланням на DW.

Що відомо про дрони над авіабазою в Німеччині?

Як повідомили німецькі військові, вони помітили три невідомі безпілотники над авіабазою Аннабург у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Інцидент стався ще 1 грудня 2025 року, однак стало відомо про нього лише зараз.

За даними Бундесверу, дрони помітили на висоті близько 100 метрів над військовим об'єктом. Припускають, що це могли бути розвідувальні дрони. Вони нібито намагалися визначити місце розташування системи протиракетної оборони ЗРК Arrow-3.

Зазначається, що група швидкого реагування запустила власний бойовий безпілотник і змогла ідентифікувати один із БпЛА. Однак знищити його не вдалося.

Ця американо-ізраїльська система, здатна перехоплювати ракети на великій висоті, надійшла на озброєння німецької армії,

– йдеться в матеріалі.

Після інциденту німецькі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває розслідування.

Останні випадки з дронами в Європі