Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що удар "Орешником" по Україні – це сигнал зокрема й для Європи. Але навряд чи зараз Росія ризикне вдарити туди цією ракетою.

Як Європа мала б відреагувати на провокації Росії?

За словами Маломужа, якби Європа почала жорсткіше реагувати, то Росія припинила б свої провокації. Ті ж безпілотники, які намагалися вивідати розташування системи Arrow-3 потрібно було негайно знищити.

А у відповідь на удар "Орешником" по Україні Європа мала б розгорнути свої бойові ракети та продемонструвати, що вони теж можуть завдати удару по Росії.

Потрібно показати силу НАТО. Тоді ніякі "Орешники" літати не будуть. Тому лише більш рішуча сила може запобігти ось таким загрозам,

– наголосив Маломуж.

