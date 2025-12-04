Более похоже на позднюю осень и уже надоело: синоптик ответил, почему начало зимы аномально теплое

Календарная зима не спешит превращаться в настоящую. И такого желанного для многих снега на Николая не стоит ждать. Впрочем, есть и плюсы – можно одеваться легче и экономить на отоплении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя.

Смотрите также С солнцем и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря

Почему зима в 2025 году такая теплая?

Виталий Постригань отметил, что декабрь пока сохраняет аномалию тепла и больше похож на позднюю осень с отклонением от климата на целых 6 градусов.

Серое небо, длительные туманы, отсутствие снега, высокое атмосферное давление и влажность воздуха – такие реалии настоящего, которые уже немного надоели,

– написал он.

Сейчас над Европой есть масштабный малоподвижный восточный антициклон. Он сдерживает натиск циклонических вихрей из Атлантики и Средиземного моря и заставляет их повторно проходить одним и тем же маршрутом.



Антициклон – причина теплой зимы / Фото с фейсбук-страницы Виталия Постриганя

"Такая конфигурация атмосферных вихрей сформировала на территории Европы барический "Инь Ян". В результате – в Швейцарии, на юге Италии и Греции выпадают дожди, иногда довольно сильные, а в некоторых частях запада Турции возможны подтопления", – объяснил Постригань такую нетипичную для зимы погоду.

В дальнейшем погода принципиально не изменится – 5 декабря будет "облачно, влажно и по-осеннему тепло".

Будет +2...+7 градусов и туманы.

6 – 8 декабря аномалию тепла "разбавит" более холодный и сухой континентальный воздух. Среднесуточная температура снизится на 3 – 4 градуса, но все равно это выше климатической нормы. Ночью при прояснениях -1...-3, днем +3...+5 тепла. Существенных осадков не ждем. По предварительным прогностическим расчетам, с 9 декабря изменения в синоптический процесс внесут атмосферные фронты атлантических циклонов. Возможен дождь, местами с мокрым снегом. Речь не идет об установлении снежного покрова, о котором обычно "кричат" некоторые телеграм-каналы,

– написал синоптик.



Какой должна была бы быть зима и что вместо этого / Фото с фейсбук-страницы Виталия Постриганя

Напоследок Виталий Постригань отметил: относительно высокие температуры начала декабря позволяют обходиться более легкой одеждой, экономить на отоплении помещений и содержании дорог.

Какая погода будет в ближайшее время?

Синоптик Наталья Птуха в интервью 24 Канала рассказала, что температура ближайшей ночью составит +1...+6 в восточных областях и в Карпатах -3.

Дневные максимумы 5 декабря будут такими: +3...+8 на крайнем западе страны, на юге Одесской области и в Крыму +7...+12.

Обратите внимание! Полное интервью с синоптиком Натальей Птухой о погоде в Украине и какой будет зима – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.

Какой будет зима-2025/2026?

В Укргидрометцентре предположили, что средняя температура зимних месяцев (декабрь-январь-февраль) ожидается выше нормы на 1,5 – 2 градуса. Но не исключены периоды холодной (морозной погоды) продолжительностью от 3 до 7 дней (может быть один период на 10 – 20 суток) с минимальной температурой в основном в диапазоне -5...-18 градусов.