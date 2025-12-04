Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой прогноз погоды в Украине на 5 декабря?
Синоптики рассказали, что особых изменений не будет, теплую погоду без осадков и дальше будет предопределять поле высокого давления и теплая воздушная масса.
Ветер юго-восточный, восточный, и будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду, но обратите внимание, что в большинстве западных и Винницкой областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. По температуре, ночью +1...+6, на востоке страны и в Карпатах от +2 до -3; днем +3...+8, на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму несколько теплее - +7...+12,
– говорится в сообщении.
Какой будет погода 5 декабря в Киеве?
Прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области ночью +1...+6, днем +3...+8; в Киеве ночью +2...+4, днем +5...+7.
Погода в областных центрах
- Киев +5...+7
- Ужгород +9...+11
- Львов +9...+11
- Ивано-Франковск +7...+9
- Тернополь +7...+9
- Черновцы +7...+9
- Хмельницкий +7...+9
- Луцк +9...+11
- Ровно +7...+9
- Житомир +5...+7
- Винница +5...+7
- Одесса +6...+8
- Николаев +7...+9
- Херсон +7...+9
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +5...+7
- Черкассы +5...+7
- Чернигов +4...+6
- Сумы +4...+6
- Полтава +5...+7
- Днепр +4...+6
- Запорожье +6...+8
- Донецк +2...+4
- Луганск +2...+4
- Харьков +3...+5
Прогноз погоды в Украине на 5 декабря / Укргидрометцентр
Когда же будет снег и похолодает?
В Укргидрометцентре писали, что средняя температура в декабре будет между -3 до +5. То есть на 2 градуса выше нормы.
Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в конце ноября говорила, что сильных осадков ждать пока не стоит. Однако может быть мороз до -6...-8.
Синоптик Игорь Кибальчич также не прогнозировал осадки. По его данным, сейчас можно говорить разве что о дождях и туманах.