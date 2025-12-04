Більш схоже на пізню осінь і вже набридло: синоптик відповів, чому початок зими аномально теплий

Календарна зима не поспішає перетворюватися на справжню. І такого бажаного для багатьох снігу на Миколая не варто чекати. Втім, є і плюси – можна вдягатися легше й економити на опаленні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя.

Чому зима в 2025 році така тепла?

Віталій Постригань зауважив, що грудень поки що зберігає аномалію тепла і більше схожий на пізню осінь з відхиленням від клімату на цілих 6 градусів.

Сіре небо, тривалі тумани, відсутність снігу, високий атмосферний тиск і вологість повітря – такі реалії сьогодення, які вже трохи набридли,

– написав він.

Зараз над Європою є масштабний малорухливий східний антициклон. Він стримує натиск циклонічних вихорів з Атлантики та Середземного моря та змушує їх повторно проходити одним і тим же маршрутом.



Антициклон – причина теплої зими / Фото з фейсбук-сторінки Віталія Постриганя

"Така конфігурація атмосферних вихорів сформувала на території Європи баричний "Інь Ян". У результаті – в Швейцарії, на півдні Італії та Греції випадають дощі, іноді досить сильні, а у деяких частинах заходу Туреччини можливі підтоплення", – пояснив Постригань таку нетипову для зими погоду.

Надалі погода принципово не зміниться – 5 грудня буде "хмарно, волого і по-осінньому тепло".

Буде +2...+7 градусів і тумани.

6 – 8 грудня аномалію тепла "розбавить" більш холодне і сухе континентальне повітря. Середньодобова температура знизиться на 3 – 4 градуси, але все одно це вище кліматичної норми. Вночі при проясненнях -1...-3, вдень +3...+5 тепла. Суттєвих опадів не чекаємо. За попередніми прогностичними розрахунками, із 9 грудня зміни в синоптичний процес внесуть атмосферні фронти атлантичних циклонів. Можливий дощ, подекуди з мокрим снігом. Мова не йде про встановлення снігового покриву, про який зазвичай "кричать" деякі телеграм-канали,

– написав синоптик.



Якою мала би бути зима і якою є натомість / Фото з фейсбук-сторінки Віталія Постриганя

Наостанок Віталій Постригань зауважив: відносно високі температури початку грудня дозволяють обходитися більш легким одягом, економити на опаленні приміщень й утриманні доріг.

Яка погода буде найближчим часом?

Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що температура найближчої ночі становитиме +1...+6 у східних областях та в Карпатах -3.

Денні максимуми 5 грудня будуть такими: +3...+8 на крайньому заході країни, на півдні Одещини та в Криму +7...+12.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з синоптикинею Наталією Птухою про погоду в Україні та якою буде зима – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.

Якою буде зима-2025/2026?

В Укргідрометцентрі припустили, що середня температура зимових місяців (грудень-січень-лютий) очікується вищою за норму на 1,5 – 2 градуси. Але не виключені періоди холодної (морозної погоди) тривалістю від 3 до 7 днів (може бути один період на 10 – 20 діб) з мінімальною температурою здебільшого в діапазоні -5...-18 градусів.