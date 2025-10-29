Под завалами многоэтажки в Хмельницком, где произошел взрыв, обнаружили тело женщины

В многоэтажке в Хмельницком, где произошел взрыв из-за утечки газа, обнаружили тело человека. Предварительно известно, что это женщина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Источники с места разбора завалов рассказали журналистам, что тело женщины спасатели обнаружили на месте взрыва в многоэтажке на улице Тернопольской.

Ранее заместитель мэра Хмельницкого Василий Новачок рассказывал, что под завалами может быть человек. В то же время глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин отмечал, что, вероятно, под завалами может быть женщина 1973 года рождения. Связь с ней отсутствовала.