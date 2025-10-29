Під завалами багатоповерхівки, де стався вибух, у Хмельницькому виявили тіло жінки

У багатоповерхівці у Хмельницькому, де стався вибух через витік газу, виявили тіло людини. Попередньо відомо, що це жінка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Джерела з місця розбору завалів розповіли журналістам, що тіло жінки рятувальники виявили на місці вибуху у багатоповерхівці на вулиці Тернопільській.

Раніше заступник мера Хмельницького Василь Новачок розповідав, що під завалами може бути людина. Водночас очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначав, що, ймовірно, під завалами може бути жінка 1973 року народження. Зв'язок з нею був відсутній.