Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна в ефірі телемарафону.

Які версії вибуху у багатоповерхівці Хмельницького?

Раніше припускали, що у багатоповерхівці міг вибухнути побутовий газ.

Однак, є й інші версії, зокрема вибух невідомого предмета.

Попередня інформація від ДСНС була, що це міг бути вибух спричинений газом, але наразі розглядаються різні версії, в тому числі з причини вибуху певного вибухового предмета. Тому, до тих пір, поки не буде проведено остаточного розбору завалу і не підтверджено цю інформацію відповідними службами та експертами – ми жодну із версій як основну не визначаємо,

– повідомив голова ОВА.

Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки.

Що відомо про вибух?