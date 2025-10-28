Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна в ефірі телемарафону.
Які версії вибуху у багатоповерхівці Хмельницького?
Раніше припускали, що у багатоповерхівці міг вибухнути побутовий газ.
Однак, є й інші версії, зокрема вибух невідомого предмета.
Попередня інформація від ДСНС була, що це міг бути вибух спричинений газом, але наразі розглядаються різні версії, в тому числі з причини вибуху певного вибухового предмета. Тому, до тих пір, поки не буде проведено остаточного розбору завалу і не підтверджено цю інформацію відповідними службами та експертами – ми жодну із версій як основну не визначаємо,
– повідомив голова ОВА.
Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки.
Що відомо про вибух?
Вибух стався близько 15:00 по вулиці Тернопільській і зачепив кілька поверхів житлової багатоповерхівки. Зруйновано 9 квартир та пошкоджено ще 15.
Про жертв наразі даних немає, але досі під завалами шукають жінку 1973 року народження, з якою нема зв'язку. Водночас 5 осіб травмувалися, зокрема 12-річна дитина, у якої гостра реакція на стрес.
Багато хмельничан сприйняли вибух як російську атаку на місто: вони думали, що в місті оголосили тривогу і, можливо, було влучання ракети.