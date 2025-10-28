Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментарі жителів сусідніх до багатоповерхівки будинків для Суспільного.

До теми Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: усе, що відомо на цей момент

Що розповіли жителі сусідніх будинків про вибух у Хмельницькому?

Мешканка будинку навпроти, на ім'я Марія, зазначила, що від вибуху у багатоповерхівці у вікнах повилітали шибки.

Чули вибух сильний, і все. Я думала, що то тривога, і бігом куртку на себе, і на вулицю вибігла,

– сказала Марія.

Жінка також наголосила, що вже на вулиці побачила сильний дим, за яким нічого не було видно. Також була пилюка, яка утворювала темряву.

Ще один житель сусіднього будинку Анатолій Стахов поділився з журналістами, що сам вибух у багатоповерхівці був глухий. Сам чоловік на момент надзвичайної ситуації перебував у себе вдома на кухні.

"Потужний, сильний вибух був. Я аж перелякався, якщо чесно. Думав, може, ракета, може ще щось. Страшно, страшний вибух був", – розповів Стахов.

Чоловік також зазначив, що після вибуху всі почали бігати, після чого він пішов подивитися, що ж сталося у сусідньому будинку.

Що сталося у багатоповерхівці у Хмельницькому 28 жовтня?