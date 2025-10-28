Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: усе, що відомо на цей момент
Будинок у Хмельницькому продовжує руйнуватися
28 жовтня в одній з квартир шестиповерхівки на вулиці Тернопільській у Хмельницькому стався витік газу. Внаслідок цього стався сильний вибух, один під'їзд зазнав серйозних ушкоджень. У міській раді кажуть, що постраждали щонайменше 20 квартир, жителів який тепер мають переселити.
На місці працюють рятувальники. Під час аварійно-рятувальної операції будинок уламки фасаду знову падали на землю. Раніше людей попередили, що існує загроза подальших руйнувань будинку.
Фасад будинку в Хмельницькому обсипається далі: дивіться відео
Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок розповів журналістам, що попередньо з дороги прибрали перші завали й рятувальники привезли велику демонтажну техніку й розпочали розбір завалів. У постраждалому під’їзді вже відключили світло й воду, а в будинку довелося перекрити газ.
Що відомо про подію в Хмельницькому?
- У вівторок, 28 жовтня, близько 15:00 у Хмельницькому пролунав вибух у багатоквартирному житловому будинку. Через аварію в газовій системі зруйновано кілька поверхів.
- Спочатку за медичною допомогою звернулись п'ять людей. У 12-річної дитини була гостра реакція на стрес, а в чоловіка – порізана нога.
- У ДСНС зазначили, частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені. Під завалами ще може перебувати людина.