Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Дом в Хмельницком продолжает разрушаться
28 октября в одной из квартир шестиэтажки на улице Тернопольской в Хмельницком произошла утечка газа. В результате произошел сильный взрыв, один подъезд получил серьезные повреждения. В городском совете говорят, что пострадали по меньшей мере 20 квартир, жителей который теперь должны переселить.
На месте работают спасатели. Во время аварийно-спасательной операции дом обломки фасада снова падали на землю. Ранее людей предупредили, что существует угроза дальнейших разрушений дома.
Фасад дома в Хмельницком осыпается дальше: смотрите видео
Заместитель Хмельницкого городского головы Василий Новачок рассказал журналистам, что предварительно с дороги убрали первые завалы и спасатели привезли большую демонтажную технику и начали разбор завалов. В пострадавшем подъезде уже отключили свет и воду, а в доме пришлось перекрыть газ.
Что известно о происшествии в Хмельницком?
- Во вторник, 28 октября, около 15:00 в Хмельницком прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме. Из-за аварии в газовой системе разрушено несколько этажей.
- Сначала за медицинской помощью обратились пять человек. У 12-летнего ребенка была острая реакция на стресс, а у мужчины – порезана нога.
- В ГСЧС отметили, частично разрушены 9 квартир, еще 15 квартир повреждены. Под завалами еще может находиться человек.