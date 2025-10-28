Также под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя Хмельницкого городского головы Василия Новачка Общественному Хмельницкий.
Что вызвало взрыв в многоэтажке?
По предварительной информации, взрыв в шестиэтажке произошел из-за утечки газа в одной из квартир. В результате один подъезд подвергся разрушениям, а жителей 18 квартир придется отселить. Сейчас им ищут временное жилье.
Василий Новачок рассказал о причине взрыва в Хмельницком: видео Суспільного
Последствия взрыва в многоэтажке / Фото ГСЧС Хмельницкой области
Новачок отметил, что часть квартир не подлежит ремонту, их нужно будет восстанавливать. Кроме этого, в подъезде отключили свет и воду. Во всем доме также отключили газ. Коммунальные службы, спасатели, полиция и медики уже работают на месте.
Взрыв в многоэтажке в Хмельницком: что стоит знать?
В Хмельницком взрыв газа повредил верхнюю часть многоэтажки. Разрушено несколько этажей, людей эвакуировали, спасатели продолжают разбирать завалы.
По данным ГСЧС, также пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. Частично разрушены 9 квартир, еще 15 – повреждены. Под завалами может находиться человек. Кроме этого, существует угроза дальнейшего обрушения дома.