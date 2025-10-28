Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарии жителей соседних к многоэтажке домов для Суспильного.

Что рассказали жители соседних домов о взрыве в Хмельницком?

Жительница дома напротив, по имени Мария, отметила, что от взрыва в многоэтажке в окнах повылетали стекла.

Слышали взрыв сильный, и все. Я думала, что это тревога, и бегом куртку на себя, и на улицу выбежала,

– сказала Мария.

Женщина также отметила, что уже на улице увидела сильный дым, за которым ничего не было видно. Также была пыль, которая образовывала темноту.

Еще один житель соседнего дома Анатолий Стахов поделился с журналистами, что сам взрыв в многоэтажке был глухой. Сам мужчина на момент чрезвычайной ситуации находился у себя дома на кухне.

"Мощный, сильный взрыв был. Я аж перепугался, если честно. Думал, может, ракета, может еще что-то. Страшно, страшный взрыв был", – рассказал Стахов.

Мужчина также отметил, что после взрыва все начали бегать, после чего он пошел посмотреть, что же произошло в соседнем доме.

Что произошло в многоэтажке в Хмельницком 28 октября?