Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС Хмельницької області. Рятувальники та ЗМІ показують кадри з місця події, які шокують.
Який вигляд має багатоповерхівка у Хмельницькому після вибуху?
У Хмельницькому тривають роботи з ліквідації наслідків вибуху. Рятувальники на місці розбирають завали та надають допомогу людям. На вулиці Тернопільській працюють усі екстрені служби міста: ДСНС, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи та поліцеські. Для жителів працює "Пункт незламності".
Рятувальники ліквідують наслідки вибуху в будинку в Хмельницькому / Фото ДСНС області
Через вибух, попередньо після витоку газу в одній з квартир, частково зруйновані 9 квартир, пошкоджені ще 15. Попередньо, під завалами може перебувати жінка.
У Хмельницькому, ймовірно, вибухнув газ у багатоповерхівці / Фото Суспільного
Медичну допомогу надали п'ятьом людям, зокрема дитині, яка отримала гостру реакцію на стрес.
Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби,
– повідомили в ДСНС.
Що відбувалося на місці вибуху в Хмельницькому: дивіться відео
Вибух газу в одному з будинків Хмельницького: що ще відомо?
Увечері, після майже чотирьох годин рятувальної операції, з верхніх поверхів пошкодженого будинку почали падати уламки. Раніше місцева влада попереджала, що існує загроза того, що багатоповерхівка буде руйнуватися далі.
У постраждалому під’їзді відключили світло й воду, а у всьому будинку довелося перекрити газ.
У міській раді, коментуючи інцидент, повідомили, що частина пошкоджених квартир не підлягає ремонту та потребуватиме відбудови. Для мешканців шукають нове житло.