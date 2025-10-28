Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС Хмельницької області. Рятувальники та ЗМІ показують кадри з місця події, які шокують.

Дивіться також Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: усе, що відомо на цей момент

Який вигляд має багатоповерхівка у Хмельницькому після вибуху?

У Хмельницькому тривають роботи з ліквідації наслідків вибуху. Рятувальники на місці розбирають завали та надають допомогу людям. На вулиці Тернопільській працюють усі екстрені служби міста: ДСНС, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи та поліцеські. Для жителів працює "Пункт незламності".

Рятувальники ліквідують наслідки вибуху в будинку в Хмельницькому / Фото ДСНС області

Через вибух, попередньо після витоку газу в одній з квартир, частково зруйновані 9 квартир, пошкоджені ще 15. Попередньо, під завалами може перебувати жінка.

У Хмельницькому, ймовірно, вибухнув газ у багатоповерхівці / Фото Суспільного

Медичну допомогу надали п'ятьом людям, зокрема дитині, яка отримала гостру реакцію на стрес.

Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби,

– повідомили в ДСНС.

Що відбувалося на місці вибуху в Хмельницькому: дивіться відео

Вибух газу в одному з будинків Хмельницького: що ще відомо?