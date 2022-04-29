"Подарок сделала": в Чечне девочка записала видео с телефона жительницы Мариуполя
Источник:MRPL.CITY
Дети в России радуются кровавым "подаркам", которые российские военные привозят из Украины. В Чечне девочка записала видео с телефона, принадлежавшего жительнице Мариуполя.
Девочка "поблагодарила" хозяйку телефона
Мариупольские журналисты получили видео, на котором чеченский ребенок записал ролик в Telegram с телефона украинки.
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На видео девочка снимает себя и подругу, смеясь на камеру. Она записала голосовое сообщение, в котором "поблагодарила" хозяйку телефона за "подарок".
Подарок сделала, спасибо,
– сказал ребенок.
Украинская владелица телефона Екатерина зафиксировала, что вход с устройства и ее аккаунта произошел в городе Грозный в Чечне.
Фотографии, сделанные чеченской девочкой, загрузились автоматически. На фотографиях, вероятно, российские военные или родственники девочки.
В Чечне ребенок записал видео с телефона жительницы Мариуполя
Какая ситуация в Мариуполе
- Российские военные почти полностью уничтожили Мариуполь, создав там гуманитарный кризис. Часть людей до сих пор находится в Мариуполе, укрываясь на "Азовстали".
- По предварительным данным, там более 600 раненых людей, среди которых есть и дети. К сожалению, во время одной из российских бомбардировок на "Азовстале" погибла маленькая девочка.
- Президент Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН заявил, что эвакуация людей из "Азовстали" вполне реальна.
Кстати, "Азов" показал, как защищает Мариуполь и сколько врагов уничтожил: смотрите видео