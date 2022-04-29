"Подарок сделала": в Чечне девочка записала видео с телефона жительницы Мариуполя

29 апреля 2022 , 22:08
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Источник:

MRPL.CITY

Дети в России радуются кровавым "подаркам", которые российские военные привозят из Украины. В Чечне девочка записала видео с телефона, принадлежавшего жительнице Мариуполя.

Девочка "поблагодарила" хозяйку телефона

Мариупольские журналисты получили видео, на котором чеченский ребенок записал ролик в Telegram с телефона украинки.

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На видео девочка снимает себя и подругу, смеясь на камеру. Она записала голосовое сообщение, в котором "поблагодарила" хозяйку телефона за "подарок".

Подарок сделала, спасибо,
– сказал ребенок.

Украинская владелица  телефона Екатерина зафиксировала, что вход с устройства и ее аккаунта произошел в городе Грозный в Чечне.

Фотографии, сделанные чеченской девочкой, загрузились автоматически. На фотографиях, вероятно, российские военные или родственники девочки.

В Чечне ребенок записал видео с телефона жительницы Мариуполя

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Автор: Михайло Гема