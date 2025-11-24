Подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру: совместное заявление США и Украины

Стороны пытаются двигаться к установлению справедливого мира. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на совместное заявление Украины и США.

Украина и Соединенные Штаты вместе признали консультации, которые прошли в Женеве 23 ноября, крайне продуктивными. Во время обсуждений удалось несколько согласовать позиции сторон и определить дальнейшие шаги.

Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру,

– говорится в сообщении.

Заметим, что Украина благодарна Соединенным Штатам за шаги для достижения мира в войне. Представители Киева лично поблагодарили Дональда Трампа за непоколебимую преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней.

Интенсивная работа над совместными предложениями будет идти и в последующие дни. США пообещали держать тесный контакт с европейскими партнерами.

Как стало известно, окончательные решения по мирному рамочному документу будут принимать президенты Украины и Соединенных Штатов. Сейчас стороны будут совместно работать для достижения мира и гарантий безопасности, стабильности и восстановления.

Что известно о переговорах в Швейцарии?