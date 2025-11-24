Подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру: совместное заявление США и Украины
- Украина и США провели встречу в Женеве для обсуждения мирного предложения Дональда Трампа.
- Переговоры были конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения.
Во время встречи в Женеве, 23 ноября, Украина и США встретились в Женеве для обсуждения мирного предложения Дональда Трампа. Отмечается, что переговоры были конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения.
Стороны пытаются двигаться к установлению справедливого мира. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на совместное заявление Украины и США.
Что заявили стороны после встречи в Швейцарии 23 ноября?
Украина и Соединенные Штаты вместе признали консультации, которые прошли в Женеве 23 ноября, крайне продуктивными. Во время обсуждений удалось несколько согласовать позиции сторон и определить дальнейшие шаги.
Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру,
– говорится в сообщении.
Заметим, что Украина благодарна Соединенным Штатам за шаги для достижения мира в войне. Представители Киева лично поблагодарили Дональда Трампа за непоколебимую преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней.
Интенсивная работа над совместными предложениями будет идти и в последующие дни. США пообещали держать тесный контакт с европейскими партнерами.
Как стало известно, окончательные решения по мирному рамочному документу будут принимать президенты Украины и Соединенных Штатов. Сейчас стороны будут совместно работать для достижения мира и гарантий безопасности, стабильности и восстановления.
Что известно о переговорах в Швейцарии?
В Женеве 23 ноября прошли переговоры Соединенных Штатов, Украины и Европы относительно мирного плана Трампа для свершения войны с Россией. Переговоры состоялись на фоне установленного Вашингтоном дедлайна – американский президент хочет, чтобы стороны достигли договоренностей до 27 ноября.
Владимир Зеленский подытожил встречу в Женеве и отметил, что команда Трампа, вероятно, слышит украинскую сторону и учитывает позиции Киева. Поэтому стороны учитывают важность действенных шагов для окончания войны.
Чиновники не исключают возможность встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом для конкретного обсуждения мирного плана.