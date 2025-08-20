Укр Рус
24 Канал Новости Украины Трамп может "сорваться", – Клочок спрогнозировал, каким будет следующий этап переговоров по миру
20 августа, 10:13
3

Трамп может "сорваться", – Клочок спрогнозировал, каким будет следующий этап переговоров по миру

Дзвенислава Мошовская
Основные тезисы
  • Администрация Трампа стремится к быстрому мирному процессу между Украиной и Россией, предполагая начало переговоров на уровне рабочих групп.
  • Встреча Зеленского с Путиным может не состояться сразу, а переговоры могут затянуться до конца сентября 2025 года. Это может быть проблемой для Трампа.

Администрация Дональда Трампа стремится способствовать скорейшему мирному процессу между Украиной и Россией. Продолжаются дискуссии о вероятной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако диалог может развиваться совсем по-другому.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что переговоры по завершению российско-украинской войны могут начаться со встречи рабочих групп Украины и России. Стороны могут обсуждать детали обмена территорий.

Смотрите также Трамп будет снова ломать и давить: к чему готовится Зеленский и повторится ли скандал в США

Какими будут мирные переговоры между Украиной и Россией?

Дональд Трамп предложил, чтобы украинская и российская стороны обсуждали детали обмена территориями конкретно на карте. Валерий Клочок считает, что таким образом американский лидер поддержит Путина, мол, они об этом договорились, поэтому давать заднюю нельзя.

В западной прессе появилась интересная публикация, что Трамп хотел прекратить разговор с Путиным, когда Сергей Лавров начал выдвигать условия (российской стороны – 24 Канал). Все потому, что для Трампа принципиальная вещь получить "корону миротворца", 
– сказал он.

Соединенные Штаты Америки не могут прекратить участвовать в мирном процессе между Россией и Украиной. Американская власть будет побуждать стороны к скорейшему мирному процессу.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" считает, что Зеленский с Путиным встретятся не сразу, а сначала контакт состоится на уровне министров иностранных дел Украины и России.

Я не думаю, что этот процесс будет быстрым. Он может затянуться и до конца сентября 2025 года. Возможно, даже и дольше. Трамп в этот момент "сорвется", ведь для него важно, чтобы все (заключение мира – 24 Канал) состоялось до октября, ведь Белый дом номинировал его на Нобелевскую премию мира
– отметил он.

Известно, что американский лидер стремится получить эту награду, а содействие завершению российско-украинской войны повысит его шансы.

Что известно о номинации Трампа на Нобелевскую премию мира?

  • Американский политик выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира за достижение "вечного" перемирия на Ближнем Востоке. Речь идет о конфликте между Ираном и Израилем, однако действительно ли американскому лидеру удалось достичь урегулирования ситуации в этом регионе сказать сложно.

  • Если Трампу удастся справедливо остановить войну России против Украины, то Хиллари Клинтон выдвинет его кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Есть важное уточнение – не должно быть никаких территориальных уступок Кремлю.

  • После того, как кандидатуру Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира, этим заинтересовались букмекеры. Люди начали ставить ставки, одержит ли победу американский лидер, однако такая вероятность пока 12 – 13%. Одним из главных конкурентов Трампа является Юлия Навальная.