Администрация Дональда Трампа стремится способствовать скорейшему мирному процессу между Украиной и Россией. Продолжаются дискуссии о вероятной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако диалог может развиваться совсем по-другому.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что переговоры по завершению российско-украинской войны могут начаться со встречи рабочих групп Украины и России. Стороны могут обсуждать детали обмена территорий.

Смотрите также Трамп будет снова ломать и давить: к чему готовится Зеленский и повторится ли скандал в США

Какими будут мирные переговоры между Украиной и Россией?

Дональд Трамп предложил, чтобы украинская и российская стороны обсуждали детали обмена территориями конкретно на карте. Валерий Клочок считает, что таким образом американский лидер поддержит Путина, мол, они об этом договорились, поэтому давать заднюю нельзя.

В западной прессе появилась интересная публикация, что Трамп хотел прекратить разговор с Путиным, когда Сергей Лавров начал выдвигать условия (российской стороны – 24 Канал). Все потому, что для Трампа принципиальная вещь получить "корону миротворца",

– сказал он.

Соединенные Штаты Америки не могут прекратить участвовать в мирном процессе между Россией и Украиной. Американская власть будет побуждать стороны к скорейшему мирному процессу.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" считает, что Зеленский с Путиным встретятся не сразу, а сначала контакт состоится на уровне министров иностранных дел Украины и России.

Я не думаю, что этот процесс будет быстрым. Он может затянуться и до конца сентября 2025 года. Возможно, даже и дольше. Трамп в этот момент "сорвется", ведь для него важно, чтобы все (заключение мира – 24 Канал) состоялось до октября, ведь Белый дом номинировал его на Нобелевскую премию мира,

– отметил он.

Известно, что американский лидер стремится получить эту награду, а содействие завершению российско-украинской войны повысит его шансы.

Что известно о номинации Трампа на Нобелевскую премию мира?