Не планировали убивать: подозреваемые в убийстве президента Гаити сделали заявление

Подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза утверждают, что не хотели его смерти. Мол, у них была другая цель.

Двое задержанных рассказали, что были якобы "переводчиками". Их цель заключалась в аресте Моиза в рамках исполнения ордера следственного судьи. Об этом рассказал следственный судья Клеман Ноэль.

К теме К убийству президента Гаити могут быть причастны бывшие колумбийские военные

"Нашли работу через интернет" Убеждают, что убивать президента не хотели. Один из нападавших сказал, что жил в Гаити месяц. По его словам, он "нашел эту работу через интернет". Судья добавил, что полицейские во время обыска автомобиля нападавших нашли оружие и деньги: 5 пистолетов,

патроны,

несколько тысяч долларов наличными,

пуленепробиваемый жилет,

мобильные телефоны. Убийство президента Гаити: что известно