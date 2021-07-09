Не планировали убивать: подозреваемые в убийстве президента Гаити сделали заявление

9 июля 2021 , 17:35
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Источник:

Le Nouvelliste

Подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза утверждают, что не хотели его смерти. Мол, у них была другая цель.

Двое задержанных рассказали, что были якобы "переводчиками". Их цель заключалась в аресте Моиза в рамках исполнения ордера следственного судьи. Об этом рассказал следственный судья Клеман Ноэль.

К теме К убийству президента Гаити могут быть причастны бывшие колумбийские военные

"Нашли работу через интернет"

Убеждают, что убивать президента не хотели. Один из нападавших сказал, что жил в Гаити месяц. По его словам, он "нашел эту работу через интернет".

Судья добавил, что полицейские во время обыска автомобиля нападавших нашли оружие и деньги:

  • 5 пистолетов,
  • патроны,
  • несколько тысяч долларов наличными,
  • пуленепробиваемый жилет,
  • мобильные телефоны.

Убийство президента Гаити: что известно

  • Злоумышленники напали на частную резиденцию президента Гаити ночью 7 июля.
  • В результате Жовенель Моиз погиб, его жена получила тяжелые ранения. Ее доставили во Флориду.
  • Временный исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что президента убили "неизвестные, которые разговаривали на испанском и английском языках".
  • В Гаити объявили двухнедельный траур и ввели военное положение.
  • Отметили, что к убийству могут быть причастны колумбийские военные, которые находятся в отставке. Кроме того, СМИ писали, что среди подозреваемых есть и американцы.
Автор: Ольга Музика