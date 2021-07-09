Не планували вбивати: підозрювані у вбивстві президента Гаїті зробили заяву
9 липня 2021 , 17:30Читать новость на русском
Джерело:Le Nouvelliste
Підозрювані у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза стверджують, що не хотіли його смерті. Мовляв, вони мали іншу мету.
Двоє затриманих розповіли, що були нібито "перекладачами". Їх мета полягала в арешті Моїза у межах виконання ордера слідчого судді. Про це розповів слідчий суддя Клеман Ноель.
До теми До вбивства президента Гаїті можуть бути причетні колишні колумбійські військові
"Знайшли роботу через інтернет"
Переконують, що вбивати президента не хотіли. Один з нападників сказав, що жив у Гаїті лише місяць. За його словами, він "знайшов цю роботу через інтернет".
Суддя додав, що поліцейські під час обшуку автомобіля нападників знайшли зброю та гроші:
- 5 пістолетів,
- патрони,
- декілька тисяч доларів готівкою,
- куленепробивний жилет,
- мобільні телефони.
Вбивство президента Гаїті: що відомо
- Зловмисники напали на приватну резиденцію президента Гаїті вночі 7 липня.
- У результаті Жовенель Моїз загинув, його дружина отримала важкі поранення. Її доправили у Флориду.
- Тимчасовий виконувач обов'язків прем'єра Гаїті Клод Жозеф заявив, що президента вбили "невідомі, які розмовляли іспанською та англійською мовами".
- У Гаїті оголосили двотижневу жалобу і запровадили воєнний стан.
- Зазначили, що до вбивства можуть бути причетні колумбійські військові, які перебувають у відставці. Крім того, ЗМІ писали, що серед підозрюваних є й американці.