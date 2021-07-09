Що відомо про ймовірних вбивць президента
Загалом правоохоронці затримали 6 підозрюваних. Наразі вони перебувають під вартою.
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ЗМІ називають ім'я лише одного підозрюваного американця. Ним є 35-річний Джеймс Соледжес. На сайті благодійної організації, яку підозрюваний заснував у Флориді, зазначена інформація про нього. Згідно з нею, Соледжес – "політик-початківець та захисник інтересів дітей".
Він зазначив, що працював охоронцем у посольстві Канади у Гаїті. До речі, дипломатична структура наразі не коментувала це. Соледжеса та іншого американця затримали 7 липня.
2 підозрюваних в одязі забрудненому кров'ю нібито побачили місцеві мешканці. Коли ймовірних вбивць повезли у відділок, натовп біг за автівкою та кричав, аби їм віддали нападників.
Вони вбили президента! Віддайте нам їх! Ми спалимо їх,
– вигукували люди.
Після того вони спалили автомобілі, які нібито належали підозрюваним.
- Чиновники розповіли, що ще 4 ймовірних вбивць родом з Колумбії.
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До угруповання входили кілька десятків людей
До угруповання, члени якого вбили президента, входили 26 осіб. 4 підозрюваних застрелили під час перестрілки. Інших виявили у будинку неподалік місця злочину, пише The Guardian.
Коротко про вбивство Моїза
- Уночі проти 7 липня на приватну резиденцію президента напали. Главу держави розстріляли, а його дружину сильно поранили. Першу леді відвезли на лікування у США.
- Тимчасовий прем'єр-міністр Клод Жозеф заявив, що президента вбила "група невідомих, які розмовляли іспанською та англійською мовами".
- Після трагедії в Гаїті оголосили воєнний стан.